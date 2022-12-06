Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления

В Златоусте (Челябинская область) участковый уполномоченный полиции задержала грабителей пенсионерки. Она удерживала их в помещении до приезда подкрепления.

В полицию позвонили местные жители – соседи 86-летней старушки, сообщив, что один из постояльцев коммунальной квартиры вместе с другом ограбили ее.

Участковый уполномоченный лейтенант полиции Александра Робертус незамедлительно выехала на место.

«Выяснялось, что потерпевшая не отдавала им деньги добровольно. Применив силу, сосед и его сообщник порвали карман на ее халате, вытащив из него 1400 рублей, и скрылись в неизвестном направлении», - рассказали в региональном полицейском главке.

Участковый уполномоченный полиции, уточнив приметы подозреваемых, начала их разыскивать, объезжая ближайшие дворы и опрашивая очевидцев. Вскоре позвонили из коммунальной квартиры и сообщили о том, что обидчики вернулись и находятся в комнате по соседству.

Александра Робертус позвонила в дежурную часть полиции, вернулась по адресу и, закрыв дверь комнаты снаружи, удерживала злоумышленников до приезда наряда патрульно-постовой службы полиции.

Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.