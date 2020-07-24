Жильцы домов на Котина в Челябинске пожаловались на изуродованные дворы

Жильцы домов на улице Котина в Челябинске пожаловались на изуродованные дворы.

Возмущенные происходящим жители просят заместителя главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александра Астахова разобраться в ситуации: приехать к ним во двор и посмотреть, что в нем творится.

Также жители домов №5,7,9 и 11 были бы рады видеть у себя в гостях средства массовой информации и должностных лиц, ответственных за сомнительное благоустройство.

В письме говорится следующее:

"Двор дома по адресу, Котина, 9 был благоустроен, аасфальтирована территория к подъездам дома, по обратную сторону оборудована детская площадка.

Все вроде хорошо! Но есть одно большое НО! На данных территориях в июде этого года поверх земли проведены трубы. Думали, временно, оказалось, постоянно (трубы уже вовсю обматывают - прим.)! Прямо поверх асфальта - через дворы. Закиданы эти трубы просто глиной. В дождь ни пройти, ни проехать! А в некоторые дворы нет проезда для скорых и пожарных машин из-за наличия этих труб на поверхности! Это просто ужас!

Каким местом думали авторы данных строительных работ и должностные лица, давая разрешение на подобное?! На Котина, 9 была нормальная асфальтовая дорога, а сейчас лужа и месиво грязи! Вот так БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Приглашаем всех желающих и должностных лиц полюбоваться на данную картину. В наш век цивилизации и сложных технологий другого выхода не нашлось!".

Агентство "Урал-пресс-информ" отправило запрос на имя Александра Астахова с просьбой прокомментировать ситуацию.

Жильцы толком не понимают, кто, на какие средства, по какой программе "благоустраивал" их двор, кто принимал работы и зачем все это было сделано, ведь жильцам лучше не стало.

Вот, например, сегодня утром жительница одного из пострадавших от "благоустройства" домов на Котина по имени Ирина сделала такое фото у себя во дворе: