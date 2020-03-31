ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жителей Челябинска будут "пугать" коронавирусом через громкоговорители

Общество
Сегодня, 12:53

В Челябинске с сегодняшнего дня, 31-го марта, начнут курсировать экипажи, которые будут информировать горожан о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидемиологической ситуации. Во вторник оповещение населения будет вестись с часу дня.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, в настоящее время определено четыре основных маршрута, которые охватывают все семь районов южноуральской столицы.

Дополнительные экипажи будут передвигаться от парка Гагарина до стадиона Елесиной, а также вдоль улицы Лесопарковой (на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова). Машина с громкоговорителями также появится на площади Революции.

Кроме того, с 16-ти до 22-х часов на дорогах Челябинска подрядные организации в сопровождении экипажей ГИБДД будут проводить обработку проезжей части с дезинфицирующими растворами. Водителей просят не создавать помехи при движении колонны.

 

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинской области будут проверять на коронавирус всех заболевших ОРВИ
Общество
Сегодня, 11:41
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 11:31
Умные домофоны "Интерсвязи" призывают южноуральцев оставаться дома
Общество
Сегодня, 11:05
Текслер: Муниципалитеты откорректируют графики движения общественного транспорта в нерабочую неделю
Сегодня, 11:26
Металлурги ЧЦЗ получат бесплатные прививки от клещевого энцефалита
Сегодня, 11:24
Призывников из Челябинской области начнут отправлять в армию не раньше 15 мая
Сегодня, 11:05
Текслер: Муниципалитеты откорректируют графики движения общественного транспорта в нерабочую неделю
Сегодня, 11:02
За сутки новых заболевших коронавирусом в Челябинской области не выявлено
Сегодня, 10:32
Текслер рассматривает возможность введения режима самоизоляции в регионе
Вчера, 20:37
У жителей четырех городов Челябинской области появился еще один повод не выходить из дома
Вчера, 20:12
Алексей Текслер призвал южноуральцев не создавать очереди при получении больничных
Вчера, 17:49
В Челябинской области проверят, покинули ли южноуральцы места отдыха и туризма
Вчера, 16:49
Служба занятости не отменила прием безработных, но готова лично принять не всегда
Вчера, 16:38
Челябинские полицейские запустили челлендж #Будьответственнымостаньсядома
Общество
Сегодня, 11:41
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинской области будут проверять на коронавирус всех заболевших ОРВИ
Новости
Сегодня, 12:50
Происшествия
После жалобы населения отстранен от работы начальник полиции Верхнеуральского района
Сегодня, 12:46
Общество
Из-за коронавируса будут отменены проверки южноуральских бизнесменов
Сегодня, 12:34
Экономика
"Пятерочка" готова трудоустроить всех южноуральцев, потерявших работу
Сегодня, 12:24
Общество
Число заявок на «горячую линию» Минсоца резко возросло
Сегодня, 11:33
Происшествия
Полицейского из Магнитогорска, спасавшего людей из дома, в котором произошел взрыв газа, решено поощрить
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:46
Общество
Из-за коронавируса будут отменены проверки южноуральских бизнесменов
Сегодня, 12:24
Общество
Число заявок на «горячую линию» Минсоца резко возросло
Сегодня, 11:31
Общество
Умные домофоны "Интерсвязи" призывают южноуральцев оставаться дома
Сегодня, 11:26
Общество
Металлурги ЧЦЗ получат бесплатные прививки от клещевого энцефалита
Сегодня, 11:24
Общество
Призывников из Челябинской области начнут отправлять в армию не раньше 15 мая
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика