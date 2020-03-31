Жителей Челябинска будут "пугать" коронавирусом через громкоговорители

В Челябинске с сегодняшнего дня, 31-го марта, начнут курсировать экипажи, которые будут информировать горожан о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидемиологической ситуации. Во вторник оповещение населения будет вестись с часу дня.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, в настоящее время определено четыре основных маршрута, которые охватывают все семь районов южноуральской столицы.

Дополнительные экипажи будут передвигаться от парка Гагарина до стадиона Елесиной, а также вдоль улицы Лесопарковой (на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова). Машина с громкоговорителями также появится на площади Революции.

Кроме того, с 16-ти до 22-х часов на дорогах Челябинска подрядные организации в сопровождении экипажей ГИБДД будут проводить обработку проезжей части с дезинфицирующими растворами. Водителей просят не создавать помехи при движении колонны.