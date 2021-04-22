22.04.2021
В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки
22.04.2021
Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы
22.04.2021
На трассе М-5 «Урал» стартовал капремонт моста через реку Синара
22.04.2021
Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями
22.04.2021
Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет
22.04.2021
Челябинский подрядчик обратился в полицию из-за кражи водителем плитки
Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
21.04.2021
В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса
19.04.2021
Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
19.04.2021
Челябинск начинает подготовку к параду Победы
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021