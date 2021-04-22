Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы

Жители Челябинска 29-го апреля смогут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, написав «Диктант Победы» в Центральной библиотеке имени Пушкина (Коммуны, 69, начало в 13 часов 30 минут).

Участникам нужно будет выполнить 25 заданий, ответив на два десятка вопросов на общую военно-историческую тему и на пять - по региональной тематике. Учитывая, что в 2021 году отмечается 80-летие начала Великой Отечественной войны, часть вопросов будет посвящена первому году этого трагического события. Это даты первого этапа войны, первые поражения и победы, это великие советские полководцы (Жуков и Рокоссовский), чьи юбилеи отмечают в этом году.

Как сообщили в МКУК «Централизованная библиотечная система», в «Диктанте Победы» примут участие и жители Челябинской области. Подготовка к событию уже началась (в 2020-м году диктант написали более трех с половиной тысяч южноуральцев).

В челябинской Пушкинке подготовлены выставки и просмотры, на которых представлены лучшие книги и журналы, рассказывающие о главных событиях Великой Отечественной войны и действиях южноуральцев на фронте и в тылу.

Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф с указанием выбранной площадки. Если зарегистрироваться не получилось, то регистрацию помогут провести волонтеры уже на самой площадке в день проведения акции.

Победители акции «Диктант Победы» будут определены в июне.