Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую

Жители Челябинской области (и всей России) теперь могут писать письма своим близким, участвующим в специальной военной операции. Весточки от родных бойцам будут доставлять в зону СВО почтой - по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Доставка почтовых отправлений военнослужащим организована фельдъегерско-почтовой связью Вооруженных сил Российской Федерации совместно с «Почтой России». Как отмечают в военном комиссариате Челябинской области, такое решение принято в целях реализации прав участников спецоперации на личную переписку с родными.

При написании писем рекомендуется использовать следующие почтовые адреса: 103400, Москва-400, войсковая часть ХХХХХ (войсковая часть – полевая почта ХХХХХ).

«Для уточнения номера войсковой части, где проходят службу участники СВО, нужно обратиться в военный комиссариат по месту призыва», - пояснили в региональном военкомате.