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Жители Челябинской области стали чаще закладывать вещи в ломбарды

В Челябинской области за девять месяцев 2020 года объем выданных займов увеличился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом. Южноуральцы брали деньги под залог золотых изделий и бытовой техники, сообщили в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

«За девять месяцев 2020 года жители Челябинской области заключили с ломбардами 1,2 млн договоров займа, общая сумма которых составила 10,7 млрд рублей. Объем выданных займов увеличился на 6% относительно аналогичного периода прошлого года. Большинство южноуральцев брали деньги под залог имущества (золотых изделий, бытовой техники), реже займы оформлялись под залог транспорта», - озвучили в пресс-службе.

С 11 января этого года ломбарды обязаны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардом. Если какая-либо из организаций не сделает до девятого июля этого не сделает, то она утратит статус ломбарда.