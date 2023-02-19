Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться

В Челябинской области в ушедшем 2022 году узаконила свои отношения 25 тысяч 221 пара.

По сравнению с 2021 годом, когда поженились 21 тысяча 997 пар, число свадеб увеличилось на три тысячи 224.

Вовсю играют свадьбы южноуральцы и в новом году, выбирая для брачных церемоний особенные дни. Напомним, в День всех влюбленных, 14 февраля, в Челябинской области родилось 108 новых семей. В День Защитника Отечества, 23 февраля, в регионе планируют пожениться десять пар влюбленных.

Наибольшей популярностью у россиян, желающих узаконить отношения, сегодня пользуется День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране восьмого июля и учрежден в честь благоверного князя Петра и его жены Февронии. Особенным этот день считают и влюбленные на Южном Урале. Вторым по популярности днем для регистрации брака в России считается Красная горка (первое воскресение после Пасхи).

Что касается разводов, то в прошлом году, в сравнении с 2021 годом, их число, наоборот, уменьшилось – на 824. Так, в 2022 году официально расторгли брак 17 тысяч 545 супружеских пар, а в 2021-м распалось 18 тысяч 369 южноуральских семей, сообщает Челябинскстат.