Жители Карталов изнемогают без воды и жалуются Текслеру

Жители Карталов (Челябинская область), а именно микрорайона «Полтавка», изнемогают без воды и жалуются на многолетнюю проблему главе региона Алексею Текслеру. В администрации обещают провести сюда дополнительный водопровод.

Жительница карталинского поселка Алла Вяльшина сообщила о полном отсутствии там воды в летний период, что, по ее словам, длится не первый год, в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

«Уважаемый Алексей Леонидович! Просим вашей помощи в решении проблемы. Дом купили двадцать лет назад, и каждый год одно и тоже. Куда только ни обращались, везде одни отписки. Доставки воды нет. А люди с детьми и жители в возрасте мучаются, ведь не у всех есть автомобиль - проехать в другой конец города на колонку», - написала Алла Вяльшина.

Администрация Карталинского муниципального района оперативно дала обратную связь, оставив в данном сообществе официальный комментарий по теме.

«В жаркое время идет повышенный разбор на полив приусадебных участков. По договору водоснабжающая организация поставляет питьевую воду, а не для полива огородов. Замеры давления на магистральном водопроводе показывают 3,2 атм., что выше нормативного. Мы понимаем, что ситуация с водой создает трудности, но ведь проблема отсутствовала, когда не было жары, - во многом проблема связана именно с поливом», - заявили районные власти.

По информации администрации Карталинского района, на 2022-й год по муниципальной программе «Чистая вода» запланировано 22,1 миллиона рублей на капитальный ремонт трех участков напорного водопровода от источника водоснабжения «Попов брод» общей протяженностью более восьми километров.

«Работы ведутся, на сегодняшний день близки к завершению. Также планируются работы по проведению дополнительного водопровода в микрорайон «Полтавка» для снижения нагрузки основного водопровода в период повышенного разбора воды. Подробнее об этом вы можете уточнить у заместителя главы по телефону: 8 (351 33) 2-22-50. МУП «Водоснабжение» осуществляет подвоз воды. Заявку можно оставить диспетчеру по номеру: 8 (351 33) 7-52-41.Также свои вопросы жители могут задавать в нашем официальном сообществе», - отметили в пресс-службе районной администрации.