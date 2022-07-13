13.07.2022
На Успенском кладбище Челябинске едва не сгорело 98 икон и чудом не воспламенился храм
13.07.2022
В Коркино устранена угроза падения опоры ЛЭП на дорогу
13.07.2022
В Челябинске преображаются школы искусств
13.07.2022
В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии
13.07.2022
Команда ММК покорила «Стихию металла»
13.07.2022
Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах
Жители Карталов изнемогают без воды и жалуются Текслеру
26.10.2021
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
03.09.2021
ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности
02.09.2021
В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек
05.08.2021
Жители Джабыка и Запасного, потерявшие жилье на пожаре, получат выплаты на стройку или покупку дома
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022