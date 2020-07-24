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Жители Магнитогорска решат, какой быть стеле «Город трудовой доблести»

Общество
Сегодня, 16:39

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал сбор инициатив по реконструкции Сквера Славы Магнитки. 

Там должна появиться стела в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Но появлением еще одного архитектурного объекта дело не ограничится: изменится облик всего сквера. А вот какие именно должны произойти изменения – скажут горожане.

«Мы решили, что вся работа по преображению сквера Славы Магнитки и проектированию стелы «Город трудовой доблести» будет вестись максимально открыто. На комиссии по присвоению почётного звания принято решение о начале сбора предложений, благодаря которому жители смогут поделиться своими мыслями и идеями насчет внешнего вида стелы и окружающего ее пространства», – рассказал председатель Магнитогорского городского Собрания Александр Морозов.

Дата завершения приема предложений – 10 августа. Любой житель или даже гость Магнитогорска может представить свой проект на рассмотрение профессиональных архитекторов. Формат может быть любой: напечатанный на компьютере или описанный от руки, в виде чертежа или вылепленный из пластилина, анимированный или статичный. Причем, предусмотрено два способа передачи работ: можно лично принести свое творение в приемную главного архитектора или отправить на электронную почту.  

О реализации всех пожеланий без разбора речи не идет. Специалисты тщательно проанализируют поступившие материалы и выберут те, которые лучше всего соответствуют духу проекта. Необходимо подчеркнуть трудовой подвиг магнитогорцев в годы войны и вписать новые элементы в уже имеющуюся территорию. 

Если все пойдет по плану, то увидеть обновленную территорию магнитогорцы смогут уже следующим летом. 

 

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Теги
Александр Морозов
Магнитоорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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