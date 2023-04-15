Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Экология
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Лесные пожары
На житейских перекрестках
Экология
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Православные христиане Челябинской области готовятся встретить главный праздник года – Пасху, Све
15.04.2023

Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 15 и 16 апреля
Анонсы
Анонсы
14.04.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен
14.04.2023

У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Лит
14.04.2023

Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного Собрания Челябинской Александр Лазарев посетил шко
14.04.2023

Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2023

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
нарушение режима водоснабжения
отключение водоснабжения
прроблемы водоснабжения
Алексей Текслер
«ЮжУралВодоканал»
Общество
15.04.2023 01:47

Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды

Микрорайоны поселка Западный (Сосновский район, пригород Челябинска) в предстоящие выходные вновь останутся без водоснабжения. Об этом предупредил жителей ЮжУралВодоканал.

«В связи с резким падением объема поступления воды на станцию водоочистки, информируем Вас об ограничениях потребление воды пос. Западный на 14 апреля и 15 апреля», - сообщается на странице компании.

Полное отключение всех микрорайонов поселка запланировано с 22 часов 14 апреля до семи утра 15 апреля.

Подача воды планируется в следующие временные интервалы 15 апреля:

С семи до 10 часов - на мкр. Просторы.

С 10 до 13 часов - на мкр. Белый Хутор.

С 13 до 16 часов - на микрорайоны Вишневая горка и Конфетти.

С 16 до 19 часов - на микрорайоны Привилегия, Женева, Залесье.

В ЮжУралВодоканал пообещали жителям оперативно информировать о дальнейших ограничениях и подачах воды.

В субботу будет организована доставка воды в микрорайоны: технической воды - с 10 утра, питьевой - с 11 утра. Места размещения цистерн.

Напомним, из-за аварии на водозаборной станции жители нескольких микрорайонов  поселка Западный в Сосновском районе почти трое суток оставались без воды – с восьмого по 10 апреля. Холодное и горячее водоснабжение в жилых домах, за которое отвечает, отключили после полуночи восьмого апреля. Воды не было все выходные и в понедельник - с восьмого по десятое апреля. И тогда одной из причин нарушения водоснабжения называли низкий уровень воды в Шершневском водохранилище. Жители поинтересовались, почему проблемы с водой только у них, хотя из Шершневского водохранилища получает воду весь Челябинский городской округ, а также соседние Коркинский и Еманжелинский.

Жители также спрашивали, когда восстановят водоснабжение. «Срок возвращения в штатный режим подачи водоснабжения будет понятен в субботу в 14-00», - ответили в ЮжУралВодоканале.

Губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами муниципалитетов раскритиковал работу ЮжУралВодоканала и поручил всем главам муниципальных образований отработать все вопросы, связанные с контролем и надзором за объектами инфраструктуры жизнеобеспечения и компаниями, особенно частными, которые занимаются их эксплуатацией.

Автор: Любовь Юрина
нарушение режима водоснабжения
отключение водоснабжения
прроблемы водоснабжения
Алексей Текслер
«ЮжУралВодоканал»
Новости по тегу: нарушение режима водоснабжения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2017

ЖКХ Локомотивного оштрафуют за нарушение режима водоснабжения
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона быть осто
Среда обитания
Лесные пожары

Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

14.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на окутавшую город едкую дымку, запах гари и примешивающийся к ней зап
Среда обитания

Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

14.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Эксперты в области истории и права в программе «Большая студия» на ОТВ в Челябинске обсудили факт
Крупным планом

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон в случае ухудшения ситуации с лесн
Среда обитания

В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон

13.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (закончил Аэрокосмический факультет Южно-
Общество

Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики

12.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в летний период этого года на территории муниципальных садов, парков культуры и отды
Общество

Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне

12.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Православные христиане Челябинской области готовятся встретить главный праздник года – Пасху, Све
15.04.2023

Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 15 и 16 апреля
Анонсы
Анонсы
14.04.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен
14.04.2023

У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Лит
14.04.2023

Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного Собрания Челябинской Александр Лазарев посетил шко
14.04.2023

Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.04.2023 01:47

Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды

15.04.2023 00:17

Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)

14.04.2023 23:12

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

14.04.2023 21:30

У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам

14.04.2023 20:23

Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области

14.04.2023 19:05

Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста

14.04.2023 18:49

Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске

14.04.2023 18:33

По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело

14.04.2023 18:08

В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

14.04.2023 17:48

В выходные в Челябинской области местами дождь со снегом, порывистый ветер

14.04.2023 17:17

Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней

14.04.2023 16:46

Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России

14.04.2023 16:37

Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее

14.04.2023 16:30

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске

14.04.2023 16:11

В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка

14.04.2023 15:35

Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте

14.04.2023 15:27

В Челябинске покажут «Личное» современное искусство

14.04.2023 15:08

Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

14.04.2023 14:54

Джон Паркер: корпорации ВПК диктуют политику Соединённых Штатов

14.04.2023 13:29

В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой

14.04.2023 13:14

Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

14.04.2023 12:52

Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры

14.04.2023 12:44

«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28

14.04.2023 12:33

Челябинец сигнализировал властям о поломках на детской площадке арт-сквера

14.04.2023 12:18

Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях

14.04.2023 11:54

Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

14.04.2023 11:45

Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность

14.04.2023 11:23

В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов

14.04.2023 10:51

В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов

14.04.2023 10:33

Челябинские студенты реанимировали УАЗ для участников СВО

14.04.2023 10:24

На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе

14.04.2023 10:18

Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»

14.04.2023 09:48

В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО

14.04.2023 09:44

Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

14.04.2023 09:40

В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке

14.04.2023 00:43

Сегодня у православных самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница

13.04.2023 20:16

На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо

13.04.2023 19:29

В пятницу в Челябинской области похолодает, усилится ветер, пройдет дождь со снегом

13.04.2023 19:18

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)

13.04.2023 19:04

Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

13.04.2023 18:53

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

13.04.2023 18:50

В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22

13.04.2023 18:40

На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека

13.04.2023 18:30

Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей

13.04.2023 18:16

Центральный район Челябинска расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей

13.04.2023 17:55

На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону

13.04.2023 17:42

На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда

13.04.2023 17:34

Фрезерные станки по металлу: виды и особенности выбора

13.04.2023 17:28

Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

13.04.2023 17:25

"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского

13.04.2023 17:03

Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте

13.04.2023 16:38

В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы

13.04.2023 16:29

В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль

13.04.2023 16:11

«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему

13.04.2023 15:53

Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона

13.04.2023 15:43

В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»

13.04.2023 15:27

Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе

13.04.2023 15:26

Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе

13.04.2023 14:55

Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии

13.04.2023 14:47

В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах

13.04.2023 13:26

Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем

13.04.2023 13:16

Смартфон. Инструкция по применению

13.04.2023 13:09

В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»

13.04.2023 13:03

Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка

13.04.2023 12:58

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023 12:55

Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой

13.04.2023 11:55

Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка

13.04.2023 11:51

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги

13.04.2023 11:05

Южноуральцев предупреждают о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

13.04.2023 10:56

Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие

13.04.2023 10:18

В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть

13.04.2023 10:05

Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота

13.04.2023 09:51

В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год

13.04.2023 09:43

В Челябинской области укрепляют традиции меценатства

13.04.2023 09:42

Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий

13.04.2023 09:32

В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб

13.04.2023 09:26

В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон

13.04.2023 03:16

У православных 13 апреля - Чистый Четверг

13.04.2023 00:44

Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе

12.04.2023 21:17

Александр Лазарев провел парламентский урок для школьников поселка Спасский

12.04.2023 20:06

В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

12.04.2023 19:29

В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната

12.04.2023 17:38

В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег

12.04.2023 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)

12.04.2023 17:27

У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото

12.04.2023 17:16

Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка

12.04.2023 16:42

На счастливой орбите: школьники Челябинска отметили День космонавтики

12.04.2023 15:22

Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане

12.04.2023 14:56

Восточный флер в камнерезном искусстве Урала

12.04.2023 14:51

Магнитогорский робот FEDOR поможет в освоении Луны

12.04.2023 14:27

В Копейске «заминировали» три школы

12.04.2023 14:08

Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов

12.04.2023 14:01

Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому

12.04.2023 13:37

ММК поделился достижениями в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске

12.04.2023 13:07

Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина

12.04.2023 13:03

В Челябинской области введены дополнительные противопожарные меры

12.04.2023 12:39

Автограф Юрия Гагарина: много ли их на Южном Урале?

12.04.2023 12:32

Жителей Челябинской области предупредили о возможном заморе рыбы

12.04.2023 12:29

Полицейские Челябинска задержали наркоагронома

12.04.2023 11:59

Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики