14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
14.04.2023
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды
19.05.2021
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
02.05.2017
ЖКХ Локомотивного оштрафуют за нарушение режима водоснабжения
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023