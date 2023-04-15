Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды

Микрорайоны поселка Западный (Сосновский район, пригород Челябинска) в предстоящие выходные вновь останутся без водоснабжения. Об этом предупредил жителей ЮжУралВодоканал.

«В связи с резким падением объема поступления воды на станцию водоочистки, информируем Вас об ограничениях потребление воды пос. Западный на 14 апреля и 15 апреля», - сообщается на странице компании.

Полное отключение всех микрорайонов поселка запланировано с 22 часов 14 апреля до семи утра 15 апреля.

Подача воды планируется в следующие временные интервалы 15 апреля:

С семи до 10 часов - на мкр. Просторы.

С 10 до 13 часов - на мкр. Белый Хутор.

С 13 до 16 часов - на микрорайоны Вишневая горка и Конфетти.

С 16 до 19 часов - на микрорайоны Привилегия, Женева, Залесье.

В ЮжУралВодоканал пообещали жителям оперативно информировать о дальнейших ограничениях и подачах воды.

В субботу будет организована доставка воды в микрорайоны: технической воды - с 10 утра, питьевой - с 11 утра. Места размещения цистерн.

Напомним, из-за аварии на водозаборной станции жители нескольких микрорайонов поселка Западный в Сосновском районе почти трое суток оставались без воды – с восьмого по 10 апреля. Холодное и горячее водоснабжение в жилых домах, за которое отвечает, отключили после полуночи восьмого апреля. Воды не было все выходные и в понедельник - с восьмого по десятое апреля. И тогда одной из причин нарушения водоснабжения называли низкий уровень воды в Шершневском водохранилище. Жители поинтересовались, почему проблемы с водой только у них, хотя из Шершневского водохранилища получает воду весь Челябинский городской округ, а также соседние Коркинский и Еманжелинский.

Жители также спрашивали, когда восстановят водоснабжение. «Срок возвращения в штатный режим подачи водоснабжения будет понятен в субботу в 14-00», - ответили в ЮжУралВодоканале.

Губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами муниципалитетов раскритиковал работу ЮжУралВодоканала и поручил всем главам муниципальных образований отработать все вопросы, связанные с контролем и надзором за объектами инфраструктуры жизнеобеспечения и компаниями, особенно частными, которые занимаются их эксплуатацией.