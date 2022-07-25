Жители юга Челябинской области жалуются на перебои с водой

Жители южноуральского города Пласт сообщили об отсутствии водоснабжения. По их словам, перебои в подаче воды происходят каждое лето. Сообщение об этом появилось в группе во Вконтате «А.Л. Текслер, помоги!».

«Проживаю в городе Пласт, здесь на протяжении нескольких лет постоянно в летний период полностью отсутствует водоснабжение. Сколько это ещё может продолжатся? сколько нужно ещё написать жалоб, чтоб проблема решилась? все бесполезно, очередные отписки. Простите, надоело, на данный момент полностью отсутствует вода в моей квартире более 12 часов и так постоянно. Прошу взять это под личный контроль», - обратилась местная жительница Ксения Терентьева к губернатору Алексею Текслеру.

В администрации Пластовского района наличие проблемы объяснили аномально жаркой погодой и отсутствием дождей, из чего жители стали тратить больше воды на полив огородов. Ещё одной причиной стала авария на двух скважинах. Работы по её устранению уже ведутся.

«В период аномально повышенной температуры воздуха и отсутствия осадков во всей Челябинской области, в том числе и в Пластовском районе, увеличился расход воды для полива садово-огородных участков, цветников многоквартирных домов. В Пластовском районе из-за большого разбора подача воды увеличилась в 1,5 раза, что привело к падению напора в системе. Также 22 июля произошла авария на двух скважинах, в связи с чем уровень воды в резервуарах значительно снизился. На сегодняшний день работниками ООО «Водоснабжение» ведется постоянный контроль и обход скважин, принимаются все необходимые меры по устранению данной проблемы», - ответили в пресс-службе районной администрации.

Между тем без воды периодически остаются и другие муниципалитеты на юге области. Так, в Карталах вода из кранов еле бежит и имеет коричневый оттенок. В администрации Карталинского района сообщили, что напора в системе водоснабжения нет из-за порыва, который произошёл после замены насоса и увеличения давления в сети. Кроме того, сотрудники водоснабжающей организации только за субботу выявили и устранили 21 незаконную врезку для полива огородов. На данный момент аварию уже устранили.

«Порыв устранён, в настоящее время вода, подаваемая в систему, чистая. Сегодня диспетчеру ЕДДС (8 351 33 2-26-82) сообщений об отсутствии воды не поступало», - ответил официальный представитель муниципалитета.

Напомним, что подобные сообщения из Карталов и Пласта поступали и в прошлом году. От 30-тиградусной жары при полном отсутствии воды страдали жители Верхнеуральского, Кизильского, Агаповского районов и Копейска.