31.05.2021
Студенческие отряды Челябинской области начинают трудовое лето
31.05.2021
Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест
31.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое июня
31.05.2021
Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
31.05.2021
Челябинец грозился зарубить топором бывшую жену
31.05.2021
Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире
Жительница Алтырки – Текслеру: В деревне, где живут пенсионеры и женщины с маленькими детьми, воды нет совсем
28.05.2021
Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион
27.05.2021
С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
26.05.2021
Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
26.05.2021
Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021