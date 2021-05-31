Жительница Алтырки – Текслеру: В деревне, где живут пенсионеры и женщины с маленькими детьми, воды нет совсем

Жители поселка Алтырка (Варненский район, Челябинская область) вновь жалуются на проблемы с водой и обращаются к губернатору Алексею Текслеру за помощью.

«Нам в деревне заменили кусок трубы, но труба лопнула в другом месте, так как все трубы гнилые. Нужно менять не 1,5 метра, а до конца деревни», - рассказывает Наталья Засыпкина в группе «Текслер, Помоги» ВКонтакте.

По словам жительницы, воды в деревне нет совсем. «Есть колодец, но в нём нет воды! Были колонки, но их закрыли, так как все трубы гнилые», - описывает сложившуюся ситуацию с водой Наталья. В настоящий момент на улице образовалось болото

По ее словам, глава района Константин Моисеев и глава Новопокровского поселения Сергей Лебедев бездействуют.

«У меня двое детей. Им хочется пить и искупаться. А воды нет! Как нам жить дальше? В таких условиях жить невозможно.!», - возмущается жительница и просит губернатора о помощи.

Администрация Варненского муниципального района ответила, что произошедший 30 мая порыв был ликвидирован. На сегодня водоснабжение восстановлено.

«Главой Варненского муниципального района и Главой Покровского сельского поселения принято решение об изготовлении проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта системы холодного водоснабжения п. Алтырка», - отвечают в администрации на призывы о помощи.

Ранее чиновники предложили жителям деревни предложили самим скинуться на ремонт, так как денег на замену труб в бюджете нет.