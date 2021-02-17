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Жительница Магнитогорска вернула пенсионерам из Сибая потерянный миллион рублей

В Магнитогорске (Челябинская область) местная жительница нашла на парковке возле гипермаркета кошелек с крупной суммой – миллион рублей. Она их не присвоила, а нашла владельцев. Ими оказались пенсионеры из Сибая.

Объявление о находке появилось в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети.

Владельцы портмоне нашлись. Ими оказалась супружеская пара пенсионеров из Сибая. Деньги они выручили от продажи квартиры в Магнитогорске, а затем выронили кошелек со всей суммой на парковке.

Миллион рублей вернулся к законным владельцам. Хотя хозяйку ценной находки многие пытались убеждать в социальной сети, что это их кошелек. Она не поверила, потому, что на портмоне были выбиты инициалы владельца. И она нашла его.