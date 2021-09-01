Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть

Жители поселка «Динамо» (Миасский городской округ, Челябинская область) уже 11-й год живут в ожидании строительства новой школы. В администрации отмечают, что в ближайшие два года стройка не начнется.

«Когда у нас построят школу в пос. Динамо, (Миасс), - интересуются у губернатора Алексея Текслера жители поселка в группе «А.Л.Текслер, помоги» ВКонтакте. - Дети учатся в классах по 36 человек. Школу обещают построить с 2010 года».

В ответ администрация Миасского городского округа с сожалением отмечает, что строительство школы - процесс не быстрый. «Для начала необходимо формирование и оформление земельного участка. Потом согласование с вышестоящими органами власти, составление проектно-сметной документации и её прохождение госэкпертизы», - рассказывают обо всех этапах подготовки к строке в пресс-службе мэрии.

Чиновники отмечают, что в среднем на строительство школы "с нуля" уходит от двух до пяти лет. «Поэтому в ближайшие два года строительство школы на п. Динамо не запланировано», - констатируют в пресс-службе.

Жители Миасса также просят губернатора обратить внимание на состояние школы №9. «Состояние ужасное! Особенно стадион и дорога к школе. Надеюсь, вы примите меры», - пишет в группе Надя Резниченко.

Но и по этому вопросу скорого решения не просматривается. Администрация Миасса отвечает: «Восстановление хоккейной коробки и частичное благоустройство на стадионе школы запланировано на 2022 год. Вопрос прорабатывается, исходя из лимитов финансирования на этот вид работ».

Жители поселка Айлино (Саткинский район) также обращались к губернатору за поддержкой по школьному вопросу. В поселении единственная школа была закрыта на ремонт в мае 2021 года. Родители надеялись, что к сентябрю строители управятся. Но сроки завершения ремонтных работ были перенесены на конец августа 2022 года. «Работы остановлены, денег похоже хватило только на разбор. Детей возить будут в соседний посёлок», - делятся с миассцами своими проблемами жители Айлино. С нового учебного года поселковые дети вынуждены будут учиться в две смены в школе рабочего поселка Межевой. Их и педагогов будут возить на школьном автобусе.