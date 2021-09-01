01.09.2021
Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей
01.09.2021
Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть
01.09.2021
Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД
01.09.2021
Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте
01.09.2021
В четырех городах Челябинской области календарная осень начнется с НМУ
01.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября
Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть
01.09.2021
Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД
01.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
30.08.2021
В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021