11.07.2023
В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай
11.07.2023
Прокурором Варненского района назначен Николай Зубов
11.07.2023
В Центральном районе Челябинска благоустроили пять дворов
11.07.2023
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы из Сима
11.07.2023
«Уралкуз» выбрал лучшего молодого слесаря-ремонтника
11.07.2023
В Усть-Катавском лесничестве дотушивают лесной пожар
В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай
05.09.2022
Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
12.07.2021
Челябинские журналисты сплавились по реке Ай и убрали за туристами
22.06.2021
В реке Ай массовый замор рыбы
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023