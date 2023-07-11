В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай

В Златоусте (Челябинская область) ведется капитальный ремонт гидротехнического сооружения Айского водохранилища на реке Ай.

Как сообщает министерство экологии региона, в настоящее время выполнен комплекс подготовительных работ. Подрядчик приступил к ремонту основного водосброса - конструкций, обеспечивающих надежное функционирование сооружения. Завершение капитального ремонта планируется в 2024 году.

Отметим, капремонт проводится с целью обеспечения безопасности гидротехнического сооружения и защиту населения. Он был начат в прошлом году по госпрограмме охраны окружающей среды региона, ведется в этом году и продолжится в 2024-м. Работы выполняются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.