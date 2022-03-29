Южноуральские зоозащитники предлагают создать в Челябинской области реабилитационный центр для медведей.

Такая инициатива обсуждалась сегодня, 29-го марта, на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Мероприятие было посвящено прошедшему Всероссийскому форуму «Зооволонтеры 2.0», в котором приняли участие свыше двухсот зоозащитников и волонтеров из разных регионов страны. Организатором форума выступил челябинский Фонд зоозащиты «Спаси меня» под руководством Карена Даллакяна и Молодежная палата региона.

По итогам форума было принято решение о создании Всероссийской ассоциации зооволонтеров, которая будет заниматься вопросами поддержки и создания центров реабилитации диких животных, сохранения редких видов животных, развития экологического туризма.

«В течение двух дней мы работали со студентами вузов, профессиональных училищ, техникумов. Мы поняли, что идем по правильному пути, потому что у молодежи большой запрос на волонтерскую деятельность. К сожалению, в России эта сфера заметно хромает. За почти 25 лет работы мы знаем, что зооволонтеры сталкиваются с серьезными проблемами, у ребят опускаются руки. Дело не только в финансовых трудностях, но и в профессиональных, например, при лечении зверей они могут заразиться инфекционными заболеваниями. У нас большой опыт, поэтому мы можем их многому научить», – сказал Карен Даллакян.

Екатерина Карпенко, руководитель школы зооволонтеров Фонда «Спаси меня», рассказала о том, почему российские волонтеры нуждаются в создании такой ассоциации.

«Мы говорим про эту ассоциацию достаточно давно, потому что наши добровольцы разобщены. Есть те, кто держит небольшие передержки, есть большие частные приюты, есть реабилитационные центры для диких животных, есть логгеры. Мы бы хотели, чтобы у них был единый информационный центр для обмена успешными практиками, чтобы с помощью наших ресурсов они могли проводить переговоры с государственными органами и выстраивать с ними отношения – Росприроднадзором, министерством экологии, охранной прокуратурой. У нас в стране нехватка реабилитационных центров. К нам в приют ежегодно поступают до шести медвежат из УрФО, мы вынуждены заниматься их транспортировкой в реабилитационный центр «Утес» в Хабаровском крае. Это очень дорогостоящая процедура. Мы бы хотели организовать такой реабилитационный центр в Челябинской области, а центр «Утес» мог бы выступить методическим звеном. Только таким образом мы с можем покончить с грустными историями, когда медведи в поисках пищи выходят на заправки. Для таких центров нужны руки волонтеров, поэтому молодежь для нас – точка роста», – отметила Екатерина Карпенко.

«Мы сотрудничаем с Фондом «Спаси меня» уже больше года, сначала мы помогали им со школой зооволонтеров, а потом фонд помогал нам реализовывать наши проекты. Например, на мероприятии «Законодательная инициатива» Карен Даллакян и Екатерина Карпенко помогали разбираться молодежи в законодательстве в сфере экологии. Эта тема, а также тема зоозащиты привлекает огромный пласт молодежи, – подчеркнул председатель Челябинской региональной молодежной общественной организации поддержки инициатив «Молодежная палата» Евгений Гордиенко. – Я уверен, что наше сотрудничество продолжится, летом мы будем помогать строить вольеры в приюте».