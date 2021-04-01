ЗСО Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об ответственном отношении к животным

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш попросил Совет Федерации поддержать законопроект «Об ответственном отношении к животными», внесенный в Госдуму региональным парламентом.

Южноуральский спикер обратился за поддержкой к федеральным законодателям в рамках «Часа субъекта» в Верхней палате парламента страны.

Мякуш подчеркнул, законопроект об ответственном обращении с животными актуален для всех регионов.

«Предлагаем установить на федеральном уровне единые правила содержания домашних животных, а регионам дать право устанавливать порядок их регистрации и ветеринарного учета, - обратился к сенаторам Владимир Мякуш. - Законопроект внесен Законодательным собранием Челябинской области в Госдуму. Мы просим поддержки при его рассмотрении».

Кроме того, необходимо оперативно принять подготовленные Минюстом изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), так как ответственность за указанные нарушения, в том числе и штрафы может быть установлена только на федеральном уровне. «И тогда эта резонансная проблема утратит свою остроту во всей стране», - уверен спикер регионального парламента.