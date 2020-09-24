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Четверг в Челябинской области без осадков и с порывистым ветром

Погода
Сегодня, 11:28
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Автор: 
Любовь Юрина

В четверг, 24 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают об усилении ветра и ночных заморозках.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс восемь градусов. Влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, по области – плюс 9-14 градусов. В ночные часы – до плюс четырех градусов, местами заморозки до минус пяти градусов.

Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 42 минуты, зайдет в 18 часов 48 минут. Долгота светового дня – 12 часов 7 минут. Луна растущая.

По народному календарю 24 сентября Федорины вечерки.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», - говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора - замочи хвост». Вспоминали еще один Федорин день - зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает».

Именины в этот день: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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