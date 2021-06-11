День России в Челябинской области - без осадков, на западе возможны дожди и грозы

В День России, 12 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в западной половине местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске плюс 8-10 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах –до плюс трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 23-25 градусов, по области – плюс 22-27 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 12 июня Змеиный праздник.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег.

Именины в этот день: Василий, Исаакий, Никанор.