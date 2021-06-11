11.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки
11.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 июня
11.06.2021
Афиша на 12 июня
11.06.2021
В Екатеринбурге открылась уникальная экспозиция «Александр Невский. Судьба России»
11.06.2021
ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске
11.06.2021
Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД
День России в Челябинской области - без осадков, на западе возможны дожди и грозы
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021