Девятого июня в Челябинской области дожди и грозы

В среду, девятого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Местами в северо-западных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), в большинстве районов - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, при прояснениях – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 17-22 градуса, на юге - до плюс 26 градусов.

Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 13 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Федорин день.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье. В этот день не рекомендовалось начинать ссоры.

Именины в этот день: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.