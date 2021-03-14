Днем в понедельник в Челябинской области резко потеплеет

В понедельник, 15 марта, в Челябинской области ожидается морозная погода ночью, резкое потепление днем, повышенное атмосферное давление, порывистый ветер и без осадков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 19-21 градус, по области – минус 16-21, в низинах - минус 29 градусов. В крайних западных и северо-западных районах – минус 13-18 градусов.
В дневные часы в Челябинске температура воздуха повысится сразу на 19 градусов - столбик термометра поднимется до нулевой отметки. По области синоптики обещают от минус четырех градусов до плюс одного градуса, в низинах холоднее – до минус 10 градусов.
Ветер юго-западный 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца в 7 часов 10 минут, заход - в 18 часов 57 минут. Долгота светового дня - 11 часов 47 минут. Луна растущая, первая четверть.
По народному календарю 15 марта – Федот Ветронос. Русский народ прозвал святого Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры.
Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю - это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот - да не тот». Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий (шестое мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь - это сулило мокрое лето.
Именины в этот день: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.