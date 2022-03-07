Днем восьмого марта в Челябинской области холодно и без осадков

В международный женский день, восьмого марта, в Челябинской области ожидается холодная погода, ночью будет сильный мороз, в горах местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно подрастет и превысит норму.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на восьмое марта в Челябинске – минус 24-26 градусов, по области – минус 21-26 градусов, в горах и низинах – до минус 31-36 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов. По области – минус 6-11 градусов, в низинах – до минус 16 градусов.

Ветер северо-западный с переходом днем на южный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба. В течение суток оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 28 минут, заход - в 18 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 13 минут. Луна растущая.

Восьмого марта по народному календарю Поликарпов день.

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху - быть вьюге. И действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.