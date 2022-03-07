07.03.2022
«Пусть валят!»: компании, которые стали уходить с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя
07.03.2022
ГИБДД Челябинской области помогла семи большегрузам на занесенной трассе
07.03.2022
Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась миллиона
07.03.2022
РЖД запустили отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий
07.03.2022
Специалист по медиабезопасности из ЧелГУ рассуждает о роли фейков в современном мире
07.03.2022
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Днем восьмого марта в Челябинской области холодно и без осадков
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022