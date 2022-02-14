На Сретение в Челябинской области местами снег

Во вторник, 15 февраля, в Челябинской области сохраняется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, ночью и утром туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре Челябинской области, в ночь на вторник в Челябинске минус 19-21 градус, по области - минус 19-24 градуса, в низинах – минус 26-31 градус, в горах - до минус 15 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 6-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, лишь в низинах будет холоднее – минус 14 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы - 740 миллиметров ртутного столба. В ночные часы оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 744 миллиметров ртутного столба, что на две единицы выше нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 9 часов 20 минут, зайдет в 18 часов 59 минут. Долгота светового дня – 9 часов 40 минут. Луна растущая.

Сегодня православные отмечают праздник Сретение Господне. Первая встреча зимы с весной.

Примечали: какова погода на Сретение, такова и весна будет. На сретенье снежок и мороз – весна будет поздняя и холодная, если тепло – весна ранняя и теплая. Если в этот день не выглянет солнышко – ожидай еще морозов.

Снег на Сретенье поутру - жди ранних хлебов в поле густоту, в полдень снег - средние хлеба уродятся полно, снег вечером повалит - поле с хлебом яровым подымет.