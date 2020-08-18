На Яблочный Спас погода в Челябинской области будет прохладной и дождливой

На Яблочный спас, который ежегодно отмечается 19-го августа, погода в Челябинской области будет прохладной (столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов) и дождливой.

Синоптики челябинского Гидрометцентра в среду обещают южноуральцам облачную погоду, жителям северной части региона - небольшие, местами умеренные дожди. На юге области местами ожидаются небольшие осадки.

Ночью температура воздуха составит всего +5,+10 градусов, днем потеплеет до +10,+15, на юге региона - до +18 градусов.

Ветер на Яблочный Спас обещают холодный - западный и северо-западный, со скоростью пять-десять метров в секунду. Усиление порывов ветра может достигать 18-ти м/с.

Христиане 19-го августа отмечают Преображение Господне. С этим днем, названным в народном календаре Яблочным (или Вторым) Спасом, связан ряд примет про погоду, которая к этому времени, как правило, портилась и рассказывала, каким окажется январь.

Пришел Второй Спас - держи рукавицы про запас.

Чтобы год был урожайным - надо всех угостить яблоками.

Теплый день - снежная зима.

Дождливый день - "лить" будет и осенью.