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Понедельник в Челябинской области теплый и солнечный

Погода
Сегодня, 21:26
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 28 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью 28 и 29 сентября в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов. В Челябинске предстоящей ночью – плюс 3-5 градусов, по области – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 752 миллиметров ртутного столб. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Никита Гусятник.

На Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных на лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко — это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде — будет тепло.

Именины в этот день: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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