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Пятница в Челябинской области – ветрено и без осадков

Погода
Сегодня, 22:28
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Автор: 
Любовь Юрина

В пятницу, 9 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в преимущественно без осадков. В южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – около ноля градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов, при прояснении – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Сильные геомагнитные бури.

Восход солнца - в 7 часов 8 минут, заход - в 18 часов 15 минут. Долгота светового дня - 11 часов 6 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Иван Богослов.

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов. Много поговорок и примет существовало непосредственно о самом первом снеге. «Не то снег, что метет, а то, что сверху идет», — говорили люди. Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний, снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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