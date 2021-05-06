Седьмого мая в Челябинской области ясно и тепло

В пятницу, седьмого мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в горах и низинах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области - до плюс пяти градусов, в горах и низинах – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-9-21 градус, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 5 часов, заход - в 20 часов 41 минута. Долгота светового дня - 15 часов 41 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Евсей - Овсы отсей.

К 7 мая нужно было закончить посев овса - отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров. Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Именины в этот день: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.