Синоптики обещают жителям Челябинской области потепление
Синоптики обещают жителям Челябинской области потепление.
Завтра днем, 25-го августа, воздух на Южном Урале прогреется до +20,+25 градусов (ночью столбики термометров будут показыть 6-11 градусов тепла).
В ночь с понедельника на вторник в регионе обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. В дневное време местами ожидаются небольшие дожди и утренние туманы.
Ветер челябинский Гидрометцентр прогнозирует северо-западного и западного направления. Ночью скорость ветра составит три-восемь, днем - пять-десять метров в секунду. Местами возможно усиление порывов до 14-ти метров в секунду.
По народному календарю, 25-е августа - Аникита и Фотий. На Руси верили, что если в этот день начнется дождь, "бабье лето" будет коротким, если будет много росы - погода окажется ясной.
Существуют и другие приметы про погоду. Кошка начала умываться - придет тепло; лягушки заквакали - быть дождю; крот вышел из норы - к ненастью.
Если на улице тепло и ясно - жди большого урожая белых грибов.
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