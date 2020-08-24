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Синоптики обещают жителям Челябинской области потепление

Погода
Сегодня, 15:06
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Автор: 
Евгения Александрова

Синоптики обещают жителям Челябинской области потепление.

Завтра днем, 25-го августа, воздух на Южном Урале прогреется до +20,+25 градусов (ночью столбики термометров будут показыть 6-11 градусов тепла).

В ночь с понедельника на вторник в регионе обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. В дневное време местами ожидаются небольшие дожди и утренние туманы.

Ветер челябинский Гидрометцентр прогнозирует северо-западного и западного направления. Ночью скорость ветра составит три-восемь, днем - пять-десять метров в секунду. Местами возможно усиление порывов до 14-ти метров в секунду.

По народному календарю, 25-е августа - Аникита и Фотий. На Руси верили, что если в этот день начнется дождь, "бабье лето" будет коротким, если будет много росы - погода окажется ясной.

Существуют и другие приметы про погоду. Кошка начала умываться - придет тепло; лягушки заквакали - быть дождю; крот вышел из норы - к ненастью.

Если на улице тепло и ясно - жди большого урожая белых грибов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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