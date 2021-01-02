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Третьего января в Челябинской области небольшой снег и мороз

В воскресенье, третьего января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, метели, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске подморозит до минус 17-19 градусов, по области – до минус 14-19 градусов, при прояснении – до минус 21-26 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 12-14 градусов. По области – минус 9-14 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 762 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 37 минут. Долгота светового дня - 7 часов 18 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Прокопьев день.

Для Прокопьева дня существовали приметы на погоду. Если на утренней зорьке солнце красно - быть метели. В целом же погода в этот день указывала на погоду сентября.

Именины в этот день: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.