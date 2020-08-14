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Три предстоящих дня в Челябинской области будут облачными и дождливыми

Погода
Сегодня, 16:46
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Автор: 
Евгения Александрова

На Южном Урале в предстоящие три дня - 15, 16 и 17 августа - будет облачно и дождиво. Таков прогноз челябинского Гидрометцентра.

В субботу, 15 августа, будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами - сильные. В отдельные районы придут грозы и туманы.

Ночь с пятницы на субботу окажется весьма прохладной: выше +12 градусов столбики термометров не поднимутся. Днем воздух прогреется до +14,+19 грусов (на юге региона - до +19,+24).

Ветер будет дуть теплый - восточный и юго-восточный, со скоростью - четыре-девять метров в секунду. Днем порывы будут усиливаться до 14-ти метров в секунду.

В воскресенье, 16 августа, будет облачность, прогнозируются дожди, местами - сильные.

Температура ночью составит +8,+13 градусов, днем - +17,+22 градуса (в горах - +13,+18). 

Ветер сменит направление на северо-западное и северное и будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Начало рабочей недели также принесет с собой облачность и дожди. Воздух днем понедельника, 17-го августа, прогреется до +14,+19 градусов, ночью обещают 7, 12 градусов выше нуля.

15-е августа - Степанов день. С ним связаны некоторые народные приметы - такие, как: день дождливый - уродится картофель; громко квакают лягушки - будет дождь; луна в фазе роста - к  засухе.

16-е августа - по народном календарю, Антон-вихревей. В этот день погода указывала, каким окажется октябрь. Есть и другие приметы:  день ветреный - зима будет морозной; ветер поднимает пыль - к снежной зиме.

17-е августа - Авдодья-малиновка, огуречница. В этот день погода подсказывала, каким будет ноябрь.

День погожий - ждать хорошего сенокоса.

Обильная роса - к хорошему урожаю льна.

Много малины - к урожаю хлеба.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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