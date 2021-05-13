В Челябинской области 13 мая – ясно и жарко

В четверг, 13 мая, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая и безветренная погода на фоне высокого атмосферного давления.

В юго-западных, северо-восточных и восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 15 градусов, влажность воздуха 76%, ветра не было.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 24-29 градусов.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 759 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 50 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 2 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Яков Теплый.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов