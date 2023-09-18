В Челябинской области 19 сентября чуть похолодает, местами дожди

Во вторник, 19 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в дневные часы местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром возможны туманы. Прогнозируют магнитные бури.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, по области – плюс 17-22 градусов, в горах прохладнее – до плюс 14 градусов. В среду температура воздухе еще понизится.

Ветер ночью южной четверти 2-7 метров в секунду, днем западной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на три единицы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 33 минуты, зайдет в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 12 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю 19 сентября - Михайлов день.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», - говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх - к студеной зиме, если «изнанкой» - к теплой.

Именины в этот день: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.