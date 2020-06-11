В Челябинской области на День России - жара, возможны дожди и грозы

В День России, 12 июня, в Челябинской области сохранится жаркая погода, возможны кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность, в южной половине и восточных районах области преобладание чрезвычайной пожарной опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске 15-17 градусов, по области – 14-19 градусов, в горах и низинах – плюс 9-14 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 27-29 градусов, по области – плюс 24-29 градусов, на юге столбик термометра будет подниматься до плюс 34 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами при грозах порывы до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742, в течение суток оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

12 июня по народному календарю Змеиный праздник.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег.

Именины в этот день: Василий, Исаакий, Никанор.