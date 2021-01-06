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В Челябинской области на Рождество – морозец и небольшой снег

На Рождество Христово, седьмого января, в Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на Рождество в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении - до минус 26 градусов, на крайнем западе теплее – минус 11-16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 12-17 градусов, на крайнем западе – минус 5-10 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 762 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 18 минут, заход - в 16 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Рождество Христово.

Согласно народным приметам, в этом день нужно надеть новую рубаху - иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество - хоть сурова, да нова». По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней - уродится хлеб, если небо звездное - горох. А если на дворе метель - пчелы будут роиться хорошо.