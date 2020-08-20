В Челябинской области сохраняется пасмурная, прохладная погода
В Челябинской области завтра, 21-го августа, синоптики обещают облачную погоду с прояснением.
В северной части региона прогнозируются небольшие, местами - умеренные, дожди. В южной - непродолжительные осадки.
Ночью столбики термометров будут показывать +7,+12 градусов, днем - +16,+21 (в горах ожидается до +13 тепла).
Ветер прогнозируют западный, северо-западный, который будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 14 м/с.
По народному календарю, 21-е августа - Мирон-ветрогон. Так этот день назвали из-за сильных ветров.
С Мироновым днем связаны следующие приметы про погоду: наросло много ягод - следующий год будет урожайным; жаркий день - к теплой осени; ветер северного направления - похолодает; созрело много рябины - жди заморозков.
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