В Челябинской области среда обещает быть очень жаркой

В Челябинской области завтра, пятого августа, снова будет очень жарко.

Днем градусник термометра поднимется до +31,+36 градусов. В горах и низинах будет чуть прохладнее: +26,+31 градус.

Ночь на Южном Урале тоже обещает быть теплой: +15,+20 градусов. В горах и низинах температура воздуха будет достигать +12 градусов.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, ветер в среду будет дуть восточный и северо-восточный. Ночью его порывы составят пять-десять метров в секунду, местами будут усиливаться до 13-ти метров в секунду. Днем ветер усилится - до 7-12 (местами - до15-20-ти) метров в секунду.

И днем, и ночью среды прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.