В Челябинской области становится все теплее
В Челябинской области установилась теплая года. Воздух в ближайшие дни будет прогреваться все сильнее.
Завтра, 27-го августа, в регионе ожидается +23,+28 градусов (ночью столбики термометров южноуральцев будут показыть 11,16 градусов тепла).
В четверг синоптики челябинского Гидрометцентра обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди, утром местами туманы (ночной прогноз: преимущественно без осадков).
Ветер будет дуть юго-западный и западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду.
По народному календарю, 27-е августа - Михеев день (Михей-тиховей).
День безветренный предвещает сухую осень, сентябрь без дождей.
Сильный ветер, напротив, обещает дождливый сентябрь.
Ветер северного направления сулит богатый урожай ржи.
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