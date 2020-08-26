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В Челябинской области становится все теплее

Погода
Сегодня, 15:41
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области установилась теплая года. Воздух в ближайшие дни будет прогреваться все сильнее.

Завтра, 27-го августа, в регионе ожидается +23,+28 градусов (ночью столбики термометров южноуральцев будут показыть 11,16 градусов тепла).

В четверг синоптики челябинского Гидрометцентра обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди, утром местами туманы (ночной прогноз: преимущественно без осадков).

Ветер будет дуть юго-западный и западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду.

По народному календарю, 27-е августа - Михеев день (Михей-тиховей).

День безветренный предвещает сухую осень, сентябрь без дождей.

Сильный ветер, напротив, обещает дождливый сентябрь.

Ветер северного направления сулит богатый урожай ржи.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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