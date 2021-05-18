В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков

В среду, 19 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью местами пройдут небольшие дожди и грозы, днем – преимущественно без осадков.

В южной половине и местами в северной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Иов Горошник.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи».

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».

Именины в этот день: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.