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В Челябинской области в среду сохранится прохладная погода

Погода
Сегодня, 16:00
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Автор: 
Евгения Александрова

Уж небо осенью дышала: в Челябинской области в среду, 12-го августа, сохранится прохладная погода, напоминающая, как и день сегодняшний, о скором приближении осени.

Этой ночью синоптики обещают +7, +12 градусов, днем - +16, +21. Ветер сохранится холодный - северный и северо-западный, с порывами 6-11, местами - до 15-ти метров в секунду.

Будет облачно, с прояснениями. В ночное время местами пройдут кратковременные дожди, в дневное будет преимущественно без осадков.

В Челябинске обещают +18, +20 градусов днем и +9, +11 ночью.

Православная церковь 12-го августа почитает святого мученика Иоанна Воина. Вспоминают в этот день последнего месяца лета и апостола Силу, в честь которого в народе праздник прозвали Силиным днем.

Если в Силин день много ягоды поспело - осень будет ранней и дождливой, а зима - холодной.

Дождливо и ветрено - к затяжным осадкам.

Пасмурно, прохладно и сухо - дождей в ближайшее время не жди.

Душно и кусаются насекомые - в скором времени ждать осадков.

Ярко мерцают звезды перед рассветом - приближается ненастье.

Во второй раз зазеленел спелый овес - осень будет холодная и дождливая.

Паутина летает в воздухе - ближайшие недели окажутся теплыми и солнечными.

Южноуральцам, судя по прогнозу, летающую паутину вряд ли доведется увидеть, а тепла и солнца уже хочется, несмотря на недавние муки, которые жители региона испытывали в связи с аномальной жарой.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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