В Челябинской области в субботу – дожди, в воскресенье – без осадков

В предстоящие выходные, восьмого и девятого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в воскресенье – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 4-9 градусов, в воскресенье похолодает до плюс 2-7 градусов. Ночью – от минус2 до плюс 3 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 741 миллиметра ртутного столба. В воскресенье оно поднимется до 747 миллиметров ртутного столба, что на пять единиц выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю восьмого октября - Сергей Капустник, Курятник.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что он считался хранителем домашней птицы, особенно кур. На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера - это предвещало холодную зиму, если с юга - теплую, если с запада - снежную.

Именины в этот день: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей.

По народному календарю девятого октября – Иван Богослов.

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов. Много поговорок и примет существовало непосредственно о самом первом снеге. «Не то снег, что метет, а то, что сверху идет», — говорили люди. Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний, снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.