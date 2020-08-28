В Челябинской области в выходные будет жарко и сухо

В предстоящие выходные, 29-го и 30-го августа, на Южном Урале будет жарко и сухо.

Синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют и в субботу, и в воскресенье переменную облачность, преимущественно без осадков.

Столбики термометров в выходные поднимутся до отметок +26,+31 градус (ночью субботы температура воздуха составит +12,+17 градусов, ночью воскресенья - 13-18 градусов тепла).

Ветер 29-го августа обещают южный и юго-западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду. Днем его порывы местами будут достигать 13-ти м/с. В воскресный день скорость ветра (аналогичного направления) составит три-восемь метров в секунду.

В субботу, 29-го августа, - Хлебный, или Ореховый Спас.

Хорошая погода в этот день предвещает короткую зиму и раннюю весну. Неяркое свечение звезд обещает ясный день. Если звезды проглядывают сквозь облака - быть сильному ветру.

В воскресенье, 30-го августа, - Мирон-ветрогон.

Утренний туман и роса в этот день являются предвестниками хорошей погоды. Темные тучи обещают долгое ненастье. Если заря будет золотистой, придет тепло.

Иней с утра - к хорошему урожаю. Солнце на восходе покраснело - жди ветров. Светило село в тучи - быть ненастью.

Птицы улетели в теплые края - приближаются холода.Хорошая погода обещает раннее наступление весны.