В четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 27 октября, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске - минус 3-5 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер северный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 27 октября – Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

На Руси Параскеве дали неласковое прозвище - Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», - говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.

Именины в этот день: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.