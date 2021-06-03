В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град

В четверг, третьего июня, в Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, местами грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра.

В юго-западных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале)

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 12 градусов, влажность воздуха 96%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, на юге – до плюс 25 градусов. В ночь на пятницу – плюс 3-9 градусов, в горах и низинах – от ноля до плюс пяти градусов.

Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 17 минут, заход - в 21 час 27 минут. Долгота светового дня - 17 часов 10 минут. Луна убывающая.

По народному календарю третьего июня – Оленин день.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) - льны, Константину - огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот чего плести не следовало на Олену - это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.

Именины в этот день: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.