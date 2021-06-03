03.06.2021
В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град
03.06.2021
Сегодня и завтра выпускники сдают единственный в 2021 году обязательный ЕГЭ
03.06.2021
В Аше спасли четверых детей, забравшихся на 50-метровую высоту
02.06.2021
Текслер - о креативной индустрии: Нужно создавать условия для всех
02.06.2021
«СР»: спецфонд мог бы решить проблему алиментов
02.06.2021
Новые цифровые продукты и сервисы позволят повысить качество жизни южноуральцевв
В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град
31.05.2021
В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
27.07.2020
Экстренное предупреждение для южноуральцев
21.07.2020
В Златоусте молнией убило пастуха
21.07.2020
Во вторник в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021