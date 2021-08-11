В четверг в Челябинской области мелкие дожди вероятны в восточных районах

В четверг, 12 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в восточной половине в отдельных районах пройдут слабые дожди. В Челябинске – временами слабый дождь.

Местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области - плюс 8-13 градусов, при прояснении – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 19-24 градуса.

Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 21 минуту, заход - в 20 часов 36 минут. Долгота светового дня - 15 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю Силуан и Сила.

В этот день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде — быть долгой мокроте.

Именины в этот день: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.