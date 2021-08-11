11.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 августа
11.08.2021
В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»
11.08.2021
Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине
11.08.2021
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
11.08.2021
На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек
11.08.2021
Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов
В четверг в Челябинской области мелкие дожди вероятны в восточных районах
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021