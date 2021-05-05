В четверг в Челябинской области местами грозы и шквалистый ветер

В четверг, шестого мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в ночные часы местами кратковременные дожди, грозы. В большинстве районов - высокая пожарная опасность (lV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах – плюс 9-14 градусов.

Ветер западный, северо-западный ночью 9-14 метров в секунду, порывы до 21 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 27 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, порывы 15- 20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 727 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов, заход - в 20 часов 41 минуту. Долгота светового дня - 15 часов 40 минут. Луна растущая. В четверг – полнолуние.

По народному календарю – Юрий Вешний, Егорьев день.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе. Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса».

Именины в этот день: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван, Софья.