07.09.2022
Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака
07.09.2022
Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые
07.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)
07.09.2022
Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Сосновском районе
07.09.2022
В Челябинске не утихают споры по поводу нужности выделенных полос
07.09.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Наталье Котовой на опасную дорогу к школе
В четверг в Челябинской области местами ночные заморозки и дожди
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022