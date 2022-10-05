В четверг в Челябинской области местами пройдут дожди

В четверг, шестого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, при прояснении – до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах – до плюс девяти градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 21 минута. Долгота светового дня - 11 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю шестого октября – Ираида Спорная.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Наши предки считали, что третье время года длится до самого Рождества.

Именины в этот день: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.