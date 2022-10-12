В четверг в Челябинской области местами пройдут дожди

В четверг, 13 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на западе до умеренных, в Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, при прояснении – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах прохладнее – до плюс девяти градусов.

Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 20 минут, заход - в 18 часов. Долгота светового дня - 10 часов 40 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 октября – Михаил Соломенный.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.