В четверг в Челябинской области обещают снег

В четверг, 22 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный, западный 5-10, днём порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 34 минуты, заход - в 17 часов 43 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Яков Дровопилец.

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», - говорили в народе. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом.

Именины в этот день: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.