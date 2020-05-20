В четверг в Челябинской области прохладно и ветрено
В четверг, 21 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.
Ночью в горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Днем на большей части территории региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных и восточных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах – до минус двух градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах – до плюс 8 градусов.
Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца - в 4 часа 36 минут, заход - в 21 час 6 минут. Долгота светового дня - 16 часов 30 минут. Луна стареющая.
По народному календарю – Иван Долгий.
В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».
Именины в этот день: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
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